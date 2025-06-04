Эксперт Орлов предложил ввести отпуск для людей с эмоциональным выгоранием

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В России необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для людей с эмоциональным выгоранием. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Эксперт отметил, что эмоциональное выгорание еще в 2019 году было признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) болезнью. Тогда ВОЗ включила выгорание в Международную классификацию болезней (МКБ-11).

По мнению врачей, симптомами данной болезни являются постоянное чувство усталости, низкая концентрация, раздражительность, а также снижение способности мотивировать себя на работу.

"Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов", – подчеркнул Орлов.

По его словам, есть специальности, которые объективно накладывают на человека большую нагрузку. Таким образом у работника стимулируется развитие эмоционального выгорания.

В группу риска попадают реаниматологи, работники хосписов и домов престарелых, врачи специализированной медицинской помощи детям и некоторые IT-специалисты.

Орлов отметил, что определять выгорание можно тестовыми методами в учреждениях здравоохранения.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам", – заключил эксперт.

Почти половина жителей России (47%) считает выгорание и недостаток энергии главной причиной уменьшения продуктивности. Еще 46% опрошенных признались в недостатке мотивации. Кроме этого, россияне отметили отсутствие четко поставленных целей и задач (32%), а также личные и семейные проблемы (22%).

При этом самым популярным методом повышения продуктивности стало планирование задач, его выбрали 45% опрошенных. Также россияне стараются ограничивать общение с коллегами, практикуют и предпочитают четкий режим обеда и отдыха. Работа в первой половине дня эффективна для 21%.

