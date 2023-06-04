Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До плюс 16 градусов ожидается в Москве 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Переменная облачность, без существенных осадков. В Москве плюс 14–16 градусов, по области – от 12 до 17 градусов тепла", – рассказал синоптик.

По его словам, в воскресенье ожидается слабый ветер от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление растет и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на понедельник, 5 июня, в Московской области будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Местами температура воздуха по области может опуститься до одного градуса мороза.

Заморозки ожидаются в Москве ночь 4 и 5 июня