Друг актера Погребинского назвал причину его смерти

Фото: кадр из фильма "Условный мент"; режиссер – Андрей Коршунов; производство – "Триикс Медиа"

Друг актера из "Улиц разбитых фонарей" Андрея Погребинского Александр Жуков назвал причину смерти артиста. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам приятеля актера, у Погребинского были проблемы с сердцем.

"К сожалению, это происходит у многих спортсменов зачастую, поскольку сердце увеличивается от больших нагрузок, и потом, от менее подвижного образа жизни, не справляется", – прокомментировал Жуков.

Он также добавил, что в настоящее время дата и место прощания с артистом неизвестны. Он отметил, что, возможно, о похоронах расскажет мать Погребинского.



Погребинский родился 13 февраля 1976 в Санкт-Петербурге. Актер сыграл 52 роли: в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Гончие" и "Морские дьяволы".

Кроме того, артист исполнил одну из главных ролей в сериале "Ментозавры".