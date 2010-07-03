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16:01

В "Яндексе" прокомментировали требование ФСБ передать ключи шифрования

общество

16:01

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Яндекс" выступает за исполнение законодательства без нарушения приватности данных. Так в компании отреагировали на требование ФСБ о передаче ключей шифрования, сообщает ТАСС.

В компании заявили, что закон, согласно которому поступил запрос, применяется не только к "Яндексу", но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории России, включая почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети.

В "Яндексе" подчеркнули, что закон преследует цель соблюдать интересы безопасности, и компания разделяет важность этой цели, но считает, что исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей.

"Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что силовики несколько месяцев назад потребовали от компании "Яндекс" предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей, которые пользуются сервисами "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". При этом ФСБ якобы оказались нужны сессионные ключи, которые дают доступ не только к переписке, но и к логину и паролю, а также трафику. Интернет-сервис пока требований не выполнил, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.

Сервисы "Яндекс" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Это означает, что компания обязана хранить на территории России метаданные, а также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам.

В Кремле не стали комментировать действия сотрудников ФСБ, подчеркнув, что это не тема администрации президента.

За отказ передать ключи шифрования уже проводилась блокировка Telegram. Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что руководство мессенджера не готово оказать содействие российским силовикам в борьбе с терроризмом. Telegram отказался дать ведомству доступ, пообещав самостоятельно "чистить" переписку пользователей в чатах.

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общество

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