В "Яндексе" прокомментировали требование ФСБ передать ключи шифрования

"Яндекс" выступает за исполнение законодательства без нарушения приватности данных. Так в компании отреагировали на требование ФСБ о передаче ключей шифрования, сообщает ТАСС.
В компании заявили, что закон, согласно которому поступил запрос, применяется не только к "Яндексу", но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории России, включая почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети.
В "Яндексе" подчеркнули, что закон преследует цель соблюдать интересы безопасности, и компания разделяет важность этой цели, но считает, что исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей.
"Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что силовики несколько месяцев назад потребовали от компании "Яндекс" предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей, которые пользуются сервисами "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". При этом ФСБ якобы оказались нужны сессионные ключи, которые дают доступ не только к переписке, но и к логину и паролю, а также трафику. Интернет-сервис пока требований не выполнил, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.
Сервисы "Яндекс" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Это означает, что компания обязана хранить на территории России метаданные, а также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам.
За отказ передать ключи шифрования уже проводилась блокировка Telegram. Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что руководство мессенджера не готово оказать содействие российским силовикам в борьбе с терроризмом. Telegram отказался дать ведомству доступ, пообещав самостоятельно "чистить" переписку пользователей в чатах.
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