В Кремле отреагировали на запрос ключей шифрования у "Яндекса"

В Кремле не стали комментировать действия сотрудников ФСБ, которые, по данным СМИ, запросили ключи шифрования переписки пользователей у "Яндекса".
"Это не тема Кремля все-таки, нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности или в правительстве, но это не тема Администрации Президента", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что силовики несколько месяцев назад потребовали от компании "Яндекс" предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей, которые пользуются сервисами "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". При этом ФСБ якобы оказались нужны сессионные ключи, которые дают доступ не только к переписке, но и к логину и паролю, а также трафику. Интернет-сервис пока требований не выполнил, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.
Сервисы "Яндекс" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Это означает, что компания обязана хранить на территории России метаданные, а также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам.
В ФСБ на запрос журналистов не ответили. В "Яндексе" заявили, что компания "работает в полном соответствии с действующим законодательством".
Ранее за отказ передать ключи шифрования была осуществлена блокировка Telegram. Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что руководство мессенджера не готово оказать содействие российским силовикам в борьбе с терроризмом. Telegram отказался дать ведомству доступ, пообещав самостоятельно "чистить" переписку пользователей в чатах.
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