ФСБ потребовала у "Яндекса" ключи для дешифровки сообщений

Сотрудники ФСБ несколько месяцев назад потребовали от компании "Яндекс" предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей, которые пользуются сервисами "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск", пишет РБК со ссылкой на ряд информированных источников.
"Яндекс" требований не выполнил, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.
Сервисы находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно российскому законодательству, такие ресурсы должны хранить на территории России информацию о действиях пользователей (метаданные), а также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам. Если сайты отказываются принять условия регулятора, то их могут заблокировать на территории РФ. Сейчас в реестре ОРИ 175 организаций, среди них социальная сеть "ВКонтакте", "Одноклассники" и сервисы от "Мэйл.ру", Snapchat и другие.
Из-за нежелания предоставлять данные для включения в реестр в России была заблокирована онлайн-рация Zello, сайт мессенджера BlackBerry.
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