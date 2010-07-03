ФСБ потребовала у "Яндекса" ключи для дешифровки сообщений

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сотрудники ФСБ несколько месяцев назад потребовали от компании "Яндекс" предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей, которые пользуются сервисами "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск", пишет РБК со ссылкой на ряд информированных источников.

"Яндекс" требований не выполнил, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.

Сервисы находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно российскому законодательству, такие ресурсы должны хранить на территории России информацию о действиях пользователей (метаданные), а также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам. Если сайты отказываются принять условия регулятора, то их могут заблокировать на территории РФ. Сейчас в реестре ОРИ 175 организаций, среди них социальная сеть "ВКонтакте", "Одноклассники" и сервисы от "Мэйл.ру", Snapchat и другие.

Из-за нежелания предоставлять данные для включения в реестр в России была заблокирована онлайн-рация Zello, сайт мессенджера BlackBerry.

