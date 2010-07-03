Более 270 тысяч мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

К мечетям и на специально выделенные площадки на праздничные молитвы пришли 274,4 тысячи мусульман в честь Ураза-байрама. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Константина Блаженова.

Самое массовая молитва состоялась в Московской соборной мечети, в ней приняли участие около 120 тысяч человек. В мечети на Поклонной горе в богослужении приняли участие 45 тысяч человек. В Исторической мечети на Большой Татарской и комплексах мечетей "Ярдям" и "Инам" – около 36 и 30 тысяч человек соответственно.

В намазах в Ландшафтном парке в Южном Бутове приняли участие 27 тысяч человек, в павильоне в Сокольниках – 13 тысяч человек и в Братеевском каскадном парке – 3,7 тысячи человек. Праздничные намазы начинались утром в период с 6:30 до 8:00 и проходили около часа.



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В день празднования Ураза-байрама на 29 станциях метро дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они информировали пассажиров о маршрутах следования. Кроме того, за порядком на станциях следили сотрудники службы безопасности и полиции.

4 июня мусульмане отмечают один из главных праздников – Ураза-байрам, или Праздник разговения. Длится праздник в течение трех дней. Его главный ритуал – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.

