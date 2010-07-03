Более 270 тысяч мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

К мечетям и на специально выделенные площадки на праздничные молитвы пришли 274,4 тысячи мусульман в честь Ураза-байрама. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Константина Блаженова.
Самое массовая молитва состоялась в Московской соборной мечети, в ней приняли участие около 120 тысяч человек. В мечети на Поклонной горе в богослужении приняли участие 45 тысяч человек. В Исторической мечети на Большой Татарской и комплексах мечетей "Ярдям" и "Инам" – около 36 и 30 тысяч человек соответственно.
В намазах в Ландшафтном парке в Южном Бутове приняли участие 27 тысяч человек, в павильоне в Сокольниках – 13 тысяч человек и в Братеевском каскадном парке – 3,7 тысячи человек. Праздничные намазы начинались утром в период с 6:30 до 8:00 и проходили около часа.
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 24
В день празднования Ураза-байрама на 29 станциях метро дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они информировали пассажиров о маршрутах следования. Кроме того, за порядком на станциях следили сотрудники службы безопасности и полиции.
4 июня мусульмане отмечают один из главных праздников – Ураза-байрам, или Праздник разговения. Длится праздник в течение трех дней. Его главный ритуал – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.
В Соборной мечети в Москве завершился праздничный намаз
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.