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06:17

Кольцевую станцию метро "Проспект Мира" закрыли на вход

город транспорт метро праздники

06:17

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии столичного метрополитена утром 4 июня работает только на выход и пересадку, передает Агентство "Москва".

Такой режим работы продлится до окончания массового прибытия пассажиров в Московскую соборную мечеть для празднования Ураза-байрама.

В пресс-службе столичной подземки призвали пассажиров заранее приобретать билеты и использовать для входа в метро ближайшие станции.

Там также отметили, что на 29 станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) для информирования о маршрутах следования.

Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и полиции.

4 июня в Москве перекрыли несколько улиц. В частности, до 11:00 нельзя проехать по улицам Дурова, Щепкина, Гиляровского и Мещанской.

Ураза-байрам или Праздник разговения у мусульман длится в течение трех дней. Главный ритуал торжества – коллективная праздничная молитва.

В Москве ограничат движение на ряде улиц из-за празднования Ураза-байрама

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город транспорт метро праздники

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