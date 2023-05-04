"Коммунисты России" предложили создать реестр "тунеядцев"

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Партия "Коммунисты России" выступила с предложением создать реестр людей, которые долго и без уважительной причины не работают. Об этом заявил ее председатель Сергей Малинкович.

"Наша партия обратилась в Минтруд, Минстат и в МВД с требованием немедленно создать единый реестр тунеядцев – то есть граждан, длительное время не работающих без уважительных на то причин", – передает РИА Новости.

По мнению Малинковича, также необходимо организовывать встречи неработающих с участковым полиции, чтобы представитель закона узнал, почему "человек стал паразитом". Он добавил, что позже стоит начать привлекать "тунеядцев" на принудительные общественные работы.

Ранее глава "Коммунистов России" предложил ввести систему пропусков в Мавзолей Ленина. Это, по мнению Малинковича, поможет усилить охрану помещения. Закрыт вход будет для тех граждан, что привлекались к административной и уголовной ответственности.

До этого партия попросила переименовать Санкт-Петербург. Ее члены считают, что город должен носить двойное название – Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Они направили соответствующее письмо Михаилу Мишустину, Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

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