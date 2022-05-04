Неблагополучная обстановка по COVID-19 наблюдается в отдельных регионах РФ – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В отдельных регионах России сохраняется неблагополучная обстановка по коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания.
"В целом по стране наблюдается постепенное снижение интенсивности эпидемического процесса, однако в отдельных субъектах сохраняется неблагополучная обстановка", – приводятся слова Поповой на официальном сайте ведомства.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве не исключают высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом в стране в конце мая или в июне.
В России за сутки госпитализировали 1 398 человек с коронавирусом. Это на 3% меньше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 38 регионах, а снижение было отмечено в 42 субъектах. При этом ситуация осталась без изменений в 5 регионах.
Выздоровели за сутки 6 664 человека, скончались 129 человек. При этом за минувшие 24 часа было выявлено 5 093 случая заражения коронавирусом.
В России резко сократилось число новых случаев COVID-19
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