Неблагополучная обстановка по COVID-19 наблюдается в отдельных регионах РФ – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В отдельных регионах России сохраняется неблагополучная обстановка по коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания.

"В целом по стране наблюдается постепенное снижение интенсивности эпидемического процесса, однако в отдельных субъектах сохраняется неблагополучная обстановка", – приводятся слова Поповой на официальном сайте ведомства.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве не исключают высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом в стране в конце мая или в июне.

В России за сутки госпитализировали 1 398 человек с коронавирусом. Это на 3% меньше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 38 регионах, а снижение было отмечено в 42 субъектах. При этом ситуация осталась без изменений в 5 регионах.

Выздоровели за сутки 6 664 человека, скончались 129 человек. При этом за минувшие 24 часа было выявлено 5 093 случая заражения коронавирусом.

