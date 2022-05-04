Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 1 398 человек с коронавирусом. Это на 3% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 38 регионах, а снижение было отмечено в 42 субъектах. При этом ситуация осталась без изменений в 5 регионах России.

Выздоровели за сутки 6 664 человека, что на 5,5% меньше по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии победить болезнь смогли 17 569 936 человек. Скончались за минувшие 24 часа 129 человек, за весь период – 376 421.

При этом за сутки выявлено 5 093 случая заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за пандемию достигло 18 206 167.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в Москве после майских праздников возможно некоторые повышение заболеваемости коронавирусом.

При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве не исключают высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом в стране в конце мая или в июне.