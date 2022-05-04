155 человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за сутки госпитализированы 155 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
На ИВЛ находятся 88 пациентов. 19 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.
При этом после прохождения лечения выздоровел 521 человек. Всего вылечились более 2,5 миллиона человек. Выявлено за минувшие сутки 282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировали 1 398 человек с коронавирусом. Это на 3% меньше показателя предыдущего дня.
Выздоровели за сутки 6 664 человека, что на 5,5% меньше по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии победить болезнь смогли 17 569 936 человек. Скончались за минувшие 24 часа 129 человек, за весь период – 376 421.
При этом за минувшие 24 часа выявлено 5 093 случая заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за пандемию достигло 18 206 167.
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