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Общество

11:27

155 человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за сутки госпитализированы 155 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На ИВЛ находятся 88 пациентов. 19 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

При этом после прохождения лечения выздоровел 521 человек. Всего вылечились более 2,5 миллиона человек. Выявлено за минувшие сутки 282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировали 1 398 человек с коронавирусом. Это на 3% меньше показателя предыдущего дня.

Выздоровели за сутки 6 664 человека, что на 5,5% меньше по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии победить болезнь смогли 17 569 936 человек. Скончались за минувшие 24 часа 129 человек, за весь период – 376 421.

При этом за минувшие 24 часа выявлено 5 093 случая заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за пандемию достигло 18 206 167.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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