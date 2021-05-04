Сомнолог объяснил, как выспаться в майские праздники

Фото: depositphotos/coffeekai
Недосып в будни у работающих россиян может компенсировать здоровый сон в длинный майские праздники. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.
По словам специалиста, в выходные дни у людей появится возможность компенсировать нехватку сна.
"В ситуации с длительными майскими праздниками люди получат возможность нарушать свой режим. Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна", – объяснил врач.
Сомнолог отметил, что от будильника полностью отказываться не стоит. Время пробуждения не должно сильно отличаться от привычного. Сильный сбой режима сна может стать причиной трудностей в первые рабочие дни.
"Человек будет испытывать дискомфорт, когда ему вновь придется меньше спать. В первые дни это может сказаться на производительности труда, на внимании и шансе совершить ошибки", – добавил Михаил Полуэктов.
При этом он подчеркнул, что смена режима не будет иметь долгосрочных последствий для организма.
"Обычно такая нехватка сна нивелируется на третий день и не будет иметь никакого значения. Такие изменения режима не приводят к долговременным последствиям для здоровья людей", – заключил врач.
Ранее врач-сомнолог АО "Медицина" Максим Новиков рассказал о том, что не следует использовать гаджеты за час-два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему.
Даже если вы проснулись ночью, не следует брать телефон и смотреть на часы, чтобы проверить время. По его словам, яркий свет от экрана разрушает мелатонин.
Как подготовиться к рабочей неделе и наладить режим сна
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: