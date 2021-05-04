Сомнолог объяснил, как выспаться в майские праздники

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Недосып в будни у работающих россиян может компенсировать здоровый сон в длинный майские праздники. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.

По словам специалиста, в выходные дни у людей появится возможность компенсировать нехватку сна.

"В ситуации с длительными майскими праздниками люди получат возможность нарушать свой режим. Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна", – объяснил врач.

Сомнолог отметил, что от будильника полностью отказываться не стоит. Время пробуждения не должно сильно отличаться от привычного. Сильный сбой режима сна может стать причиной трудностей в первые рабочие дни.

"Человек будет испытывать дискомфорт, когда ему вновь придется меньше спать. В первые дни это может сказаться на производительности труда, на внимании и шансе совершить ошибки", – добавил Михаил Полуэктов.

При этом он подчеркнул, что смена режима не будет иметь долгосрочных последствий для организма.

"Обычно такая нехватка сна нивелируется на третий день и не будет иметь никакого значения. Такие изменения режима не приводят к долговременным последствиям для здоровья людей", – заключил врач.

Ранее врач-сомнолог АО "Медицина" Максим Новиков рассказал о том, что не следует использовать гаджеты за час-два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему.

Даже если вы проснулись ночью, не следует брать телефон и смотреть на часы, чтобы проверить время. По его словам, яркий свет от экрана разрушает мелатонин.

