Врач рассказал, опасно ли спать на левом боку

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Сон на левом боку не оказывает негативного влияния на сердце, заявил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в интервью "Российской газете".

"Лежать можно так, как человек привык", – сказал специалист.

Он пояснил, что от давления сердце защищает каркас из ребер, который можно сравнить с жесткой коробкой.

Вместе с тем невролог Евгения Сокова сообщила об опасности сна на животе, так как для этого требуется повернуть голову набок, что негативно сказывается на артериях головного мозга и венах шеи.

Она отметила, что подобная поза может спровоцировать появление отеков из-за повышения внутрибрюшного давления.

Ранее врач-невролог "СМ-Клиники" Мария Игнатова рассказала, почему вредно спать рядом с гаджетами. По ее словам, гаджеты имеют радиочастотное излучение, которое поглощается тканями тела человека и, как следствие, негативно влияет на его здоровье.