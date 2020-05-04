Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Еще 544 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Общее количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7 573. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В больницах за пациентами наблюдают инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания врачи проводят специальные исследования.
При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Ракова еще раз призвала россиян не заниматься самолечением и при первых признаках простуды вызвать врача.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в РФ провели 183 тысячи тестов на коронавирус. Всего за весь период проведено 4,3 миллиона тестов. Под медицинским наблюдением остаются 217 тысяч человек.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России зарегистрированы две тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции.
Экспресс-тесты позволяют определить наличие иммуноглобулинов в организме испытуемого. С помощью данного маркера выясняется, переносит ли человек инфекцию или уже переболел и получил иммунитет.
В России за прошедшие сутки подтвердили 10 633 новых случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Они зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 134 687 случаев.
В РФ подтверждено 10 633 новых случая коронавирусной инфекции
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