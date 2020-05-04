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Общество

04:37

Названо условие формирования устойчивого иммунитета к COVID-19

общество безопасность медицина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Стало известно, при каком условии у человека возникает устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов.

По мнению специалиста, наибольшая вероятность приобретения иммунитета к коронавирусу возникает при протекании болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов.

"Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней", – заявил Ершов в интервью "Российской газете".

При этом эксперт выделил два условия, при которых иммунитет может не сформироваться. В первом случае болезнь протекает в легкой форме, поэтому организм человека не начинает выработку антител для инфекции.

"Второй случай, когда иммунитет не формируется – если человек чрезмерно сильно переболел. При крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте", – объяснил Ершов.

Эксперт добавил, что на данный момент прошло еще недостаточно времени для "знакомства" с новым вирусом.

"Есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет", – резюмировал специалист.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы коронавируса. Так, заболевший человек может испытывать ощущения, похожие на похмелье. Медик подчеркнул, что такие симптомы проявляются в течение 2–3 дней после инфицирования.

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