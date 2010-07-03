В воскресенье в Москве потеплеет до +23 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 5 мая, в столице сохранится облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь, местами умеренный, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы столбики термометров в столице покажут +6... +8 градусов, по региону – от +3 до +8. Днем в мегаполисе потеплеет до +21... +23.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду, в порывах скорость вырастит до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее из-за риска возникновения пожаров в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности на воскресенье, 5 мая.

По прогнозам синоптиков, ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов. Ночная температура не опустится ниже 5–7 градусов.