СК просят проверить слова психиатра из Москвы

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Движение "Зов народа" обратилось к главе СК Александру Бастрыкину из-за слов психиатра Екатерины Игнатовой о сравнении детей с аутизмом с обезьянами. Об этом в своем телеграм-канале сообщило RT.

"Мне кажется, что к такого рода детям нужно относиться как к собакам или обезьянам. Максимально это звучит дико, но это немножко меняет. Ну да, ты родила не человека", – сказала московский психиатр в ролике, который разлетелся в социальных сетях.

Женщина считает, что в таком случае матери будут "морально проще" воспринимать болезнь детей.

Позже Игнатова удалила видео и извинилась, объяснив, что не успела изложить всю суть идеи.

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