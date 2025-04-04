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04 апреля, 18:44

Общество

СК просят проверить слова психиатра из Москвы

Фото: 123RF/jinnaritt

Движение "Зов народа" обратилось к главе СК Александру Бастрыкину из-за слов психиатра Екатерины Игнатовой о сравнении детей с аутизмом с обезьянами. Об этом в своем телеграм-канале сообщило RT.

"Мне кажется, что к такого рода детям нужно относиться как к собакам или обезьянам. Максимально это звучит дико, но это немножко меняет. Ну да, ты родила не человека", – сказала московский психиатр в ролике, который разлетелся в социальных сетях.

Женщина считает, что в таком случае матери будут "морально проще" воспринимать болезнь детей.

Позже Игнатова удалила видео и извинилась, объяснив, что не успела изложить всю суть идеи.

Томская риелтор принесла извинения за интервью о деньгах за смерть участников СВО. Ранее в ходе подкаста она рассказывала, что, выйдя замуж за участника специальной военной операции и дождавшись его гибели, женщина может получить от государства 8 миллионов рублей.

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