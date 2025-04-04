Космонеделя стартует на телеканале Москва 24 с 8 апреля

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Неделя космических вопросов и ответов начнется на телеканале Москва 24 с 8 апреля. Зрители смогут увидеть научно-познавательные лекции о космосе в программе "Мослекторий".

Эксперты и специалисты расскажут, сможет ли Марс стать местом для запасного хранилища жизни на Земле, удастся ли человечеству обезопасить себя от космического катаклизма и кто может стать капитаном звездолета.

В частности, 8 апреля космический инженер Марат Айрапетян объяснит, когда на орбите Марса появятся спутники и для чего они будут нужны, а также расскажет, когда земляне начнут осваивать красную планету и как с этим связан ядерный космический буксир.

На следующий день, 9-го числа, аэрокосмический инженер Денис Прудник поведает, как был оборудован космический корабль, с которого совершили первый в истории выход человека в открытый космос, а также о том, какие внештатные ситуации произошли во время полета и зачем человеку работать в открытом космосе.

10 апреля специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников расскажет о проводившихся в космосе экспериментах, а также о том, когда начнут печатать ракеты на 3D-принтерах, запустят деревянные спутники и построят ядерный реактор на Луне.

11 апреля летчик-космонавт Сергей Рязанский поделится, как биохимики становятся капитанами космического корабля, кто может полететь в космос, как готовятся к полету и к каким неожиданностям надо быть готовым в открытом космосе.

Научно-познавательные лекции о космосе можно будет увидеть в "Мослектории" на телеканале Москва 24 с 8 по 11 апреля в 00:10.

Кроме того, в честь Дня космонавтики на ВДНХ пройдет цикл мероприятий. Их можно будет посетить с 8 по 13 апреля. Всего запланировано больше 30 событий. Программу подготовили более чем на 10 площадках главной выставки страны. Москвичи и туристы смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и увидеть кадры запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27".

