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04 апреля, 16:23

Общество

Посольство Японии в РФ подтвердило факт смерти главы Yamaha Music Russia Дзюна

Фото: mosconsv.ru

Диппредставительство Японии в России подтвердило информацию о смерти 55-летнего гендиректора Yamaha Music Russia Аоки Дзюна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

До этого о смерти Дзюна сообщали СМИ. В материалах отмечалось, что причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. В компании, где Дзюн был гендиректором, уточнили, что причина его ухода из жизни устанавливается.

"Посольству известно о факте смерти гражданина Японии", – сообщили в ведомстве.

Однако от комментариев в японском посольстве отказались, сославшись на этические соображения.

Аоки Дзюн родился в 1986 году. Он выполнял функции гендиректора Yamaha Music Russia и входил в состав попечительского совета Московской консерватории.

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