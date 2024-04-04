04 апреля, 16:23Общество
Посольство Японии в РФ подтвердило факт смерти главы Yamaha Music Russia Дзюна
Фото: mosconsv.ru
Диппредставительство Японии в России подтвердило информацию о смерти 55-летнего гендиректора Yamaha Music Russia Аоки Дзюна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
До этого о смерти Дзюна сообщали СМИ. В материалах отмечалось, что причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. В компании, где Дзюн был гендиректором, уточнили, что причина его ухода из жизни устанавливается.
"Посольству известно о факте смерти гражданина Японии", – сообщили в ведомстве.
Однако от комментариев в японском посольстве отказались, сославшись на этические соображения.
Аоки Дзюн родился в 1986 году. Он выполнял функции гендиректора Yamaha Music Russia и входил в состав попечительского совета Московской консерватории.