Диетолог Лазуренко назвала горький шоколад полезным при похудении десертом

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В процессе похудения можно употреблять горький шоколад с содержанием 70% какао. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Наталью Лазуренко.

"Что касается помощи шоколада в борьбе с лишним весом, то речь идет исключительно про горький шоколад (минимум 70% какао или какао-масла). И этот вариант мы можем рассматривать только в качестве получения полезных веществ", – сообщила эксперт.

Однако снизить вес горький шоколад не поможет. Злоупотребление продуктом приведет только к откладыванию лишний калорий в жировую ткань.

Ранее стало известно, что горький шоколад препятствует старению кожи. Он содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу. В темном шоколаде содержатся витамины РР, В1, В2, которые способствуют улучшению цвета лица и борются с преждевременным старением кожи.

