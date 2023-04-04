Врач объяснила, когда сиплый голос является симптомом опасного заболевания

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Сиплый голос может быть следствием аллергии, проблем с пищеварением и новообразований в щитовидной железе. Об этом Москве 24 рассказала врач-оториноларинголог ЦКБ управления делами президента Ксения Шараева.

"Наши голосовые связки находятся в разомкнутом состоянии, когда мы дышим. При разговоре они смыкаются. Если связки воспалены, плохо подвижны, соответственно, не смыкаются вообще или делают это не до конца, образуется щель. Также они могут отекать, из-за чего голос сипнет или пропадает", – объяснила специалист.

Причина такого состояния – перенапряжение голосовых складок, объяснила Шараева.





Ксения Шараева врач-оториноларинголог ЦКБ управления делами президента Это может возникать, если человек долго говорил, кричал либо шептал. Устают мышцы, которые отвечают за движение голосовых складок. Они могут воспалиться от долгого или неправильного движения.

Чтобы облегчить неприятный симптом, нужно дать складкам отдохнуть: стараться не разговаривать слишком долго или не шептать. "Также у некоторых на фоне стресса либо сильной усталости есть склонность терять голос. Это психомоторная реакция", – отметила Шараева.

Иногда осиплость голоса возникает из-за более серьезных причин. "Это может быть следствием аллергии. Иногда это сопровождается затруднением дыхания либо его полным отсутствием из-за отека. Один из вариантов такого состояния – отек Квинке", – рассказала Шараева в интервью программе "Доктор 24".

Еще одна серьезная причина осиплости голоса – гастроэзофагеальный рефлюкс. Это состояние, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод, рассказала эксперт.





Ксения Шараева врач-оториноларинголог ЦКБ управления делами президента Затем кислота поднимается вверх, вплоть до гортани. В таком случае также может быть ощущение инородного тела в глотке, постоянное покашливание, изжога.

Осиплость также может возникать из-за механического сдавливания нерва в щитовидной железе, который отвечает за движение голосовых складок. "Как правило, это происходит при выраженных отеках. Либо при новообразовании в щитовидной железе или в других областях шеи", – заключила Шараева.

Ранее врач-фониатр Дарья Харина рассказала, как вернуть севший голос после простуды. По словам специалиста, в этом помогут чистая питьевая вода без газа и травяные напитки. Кислую, соленую и острую пищу рекомендуется избегать, подчеркнула фониатр.



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