В Москве за сутки госпитализированы 140 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в Москве были госпитализированы 140 человек с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких находятся 87 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За последние 24 часа выздоровели еще 735 человек. Общее число выздоровевших в Москве составило более 2,5 миллиона человек.

За сутки в столице выявили 698 новых случаев COVID-19. От последствий заболевания скончались 20 пациентов.

Ранее Сергей Собянин продлил на три месяца срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых граждан. Программа будет действовать до 30 июня. В ее рамках граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию или ревакцинацию, смогут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.