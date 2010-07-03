Главный врач-остеопат Минздрава России рассказал о разговоре с Малышевой

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Главный внештатный специалист-остеопат Минздрава России, президент Российской остеопатической ассоциации Дмитрий Мохов в беседе с Москвой 24 сообщил о состоявшемся разговоре с телеведущей Еленой Малышевой. Разногласия между ними возникли после высказывания последней об отсутствии остеопатии в стране как медицинской специальности.

"Мы договорились о встрече и сейчас надеемся, что встретимся на следующей неделе. Практикующие сертифицированные врачи нашей страны хотят вернуть себе честное имя, потому что нас объявили несуществующей специальностью. В Кодексе врача России запрещено ругать другого врача, а это было сделано на глазах миллионов слушателей и сотен тысяч врачей," – рассказал он.

При этом, по словам Мохова, непосредственно дирекция Первого канала с ним пока еще не связывалась. Он также добавил, что, по имеющейся у него информации, ряд исков с претензиями к каналу уже были направлены в суд.

"Мне известно, что юридические службы большого количества клиник, которые работают по остеопатии, направили уже свои иски в суды. Я говорю сейчас о профессиональных ассоциациях остеопатов", – подчеркнул Мохов.



Дмитрий Мохов главный внештатный специалист-остеопат Минздрава России, президент Российской остеопатической ассоциации Мы будем делать все, чтобы найти компромисс и чтобы уважаемый канал дал корректную информацию.

Ранее Малышева на своей странице в Instagram пояснила, что создатели программы "Жить здорово!" осторожно относятся к термину "остеопат".

По мнению телеведущей, в России так себя называют многие люди даже без диплома врача. Она также указала на то, что Минздрав утвердил программу постдипломной переподготовки врачей по специальности "остеопатия" только в 2018 году, а первый выпуск врачей после ординатуры состоится только в 2019 году.

3 апреля Мохов возмутился высказыванием ведущей об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. Он потребовал от гендиректора Первого канала Константина Эрнста извинений от Малышевой за "распространение лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации".

Врач подчеркнул, что в России остеопатия развивается с 1994 года. С 2012 года она перешла под государственное регулирование. Мохов полагает, что такими словами Малышева показала "свою крайнюю некомпетентность" и ввела в заблуждение людей.

Ксения Руденко