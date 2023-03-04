В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве закончился первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на портале мэра и правительства столицы в разделе о вакцинации.

В наличии пока есть только второй компонент вакцины. Ожидается, что Минздрав поставит первый. Также в наличии нет вакцин "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт".

Ранее российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина "Спутник V" вошла в число лидеров среди других антиковидных вакцин по числу привитых в мире.

Суммарно восемь ведущих мировых производителей вакцин против коронавируса выпустили более 16 миллиардов доз препаратов. Порядка 13 миллиардов доз вакцин использовали для профилактики распространения COVID-19.

Вакцина "Спутник V" на данный момент одобрена в 71 стране, общая численность населения в которых составляет более 4 миллиардов человек. В 30 государствах одобрен препарат "Спутник Лайт".

Высокая безопасность российской вакцины доказана в рамках более чем 50 клинических исследований и программ применения в странах Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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