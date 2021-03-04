Столичных водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за возможной гололедицы

Фото: Агентство "Москва"
Из-за возможного образования гололедицы в ночь на 5 марта столичным водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в Telegram, при необходимости в Москве проведут противогололедную обработку дорог.
"В городе до утра прогнозируется местами слабый снег, температура воздуха минус 3 – 5 градусов, возможно образование гололедицы. Мониторинг состояния опасных для движения транспорта участков дорог продолжается", – говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о "ныряющем циклоне" в праздничные дни. В Международный женский день в городе будет около -9 градусов, а на следующий день столбики термометров могут опуститься до -13 градусов.
Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.
Атмосферное давление упало на 10 единиц ниже нормы
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