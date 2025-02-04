Стилист Тоторина: стрижки боб и маллет будут хорошо смотреться на вьющихся волосах

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Некоторые короткие стрижки будут хорошо смотреться на вьющихся и кудрявых волосах. Речь идет об определенном виде каре, а также стрижках боб и маллет, рассказала в беседе с изданием Pravda.Ru стилист-парикмахер Галина Тоторина.

По словам эксперта, важно учитывать, какие именно завитки образуются от природы у корней волос. При легкой волне можно поэкспериментировать с короткими стрижками. Однако при наличии плотных и упругих завитков красиво будут смотреться не все короткие стрижки, уточнила специалист.

Многие обладательницы кудрявых волос отрезают прямое каре, но оно не всегда смотрится удачно. Это связано с тем, что пряди накладываются друг на друга, расширяясь к низу и создавая таким образом форму треугольника, объяснила Тоторина.

Однако тем, кто хочет сделать свой образ более мягким и женственным, стилист посоветовала уделить внимание каре с градуировкой. Такая прическа имеет округлую форму и поможет подчеркнуть объем, придавая волосам более густой и живой вид.

Также можно сделать стрижку боб. По словам эксперта, она отлично смотрится на кудрявых волосах, легко укладывается и без проблем отрастает. Эта прическа поможет придать объем зоне затылка, даже если волосы не отличаются особой густотой.

Кроме того, обладательницы легких завитков могут отстричь маллет, при котором их волосы будут более короткими спереди и более длинными сзади, добавила эксперт.

Стилист также посоветовала не забывать о челке, которая хорошо гармонирует с любыми стрижками на кудрявых волосах и помогает придать образу легкость и нежность. По ее словам, небольшие завитки, обрамляющие лицо, смогут подчеркнуть индивидуальность.

При этом тем, у кого редкие и тонкие волосы, идеально подойдут любые многослойные стрижки, рассказала ранее стилист-парикмахер, мастер международного класса Валерий Долгих. Чтобы прическа казалась объемнее, она также посоветовала сделать окрашивание в технике мелирование.