Врач Овнанян: сидячая работа может привести к болезням сердца и сосудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сидячая работа снижает уровень физической активности, что может спровоцировать появление сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-методиста Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелину Овнанян.

Эксперт отметила, что подобная работа предполагает зрительную нагрузку, а сидячая поза является самой неблагоприятной для позвоночника и суставов.

Для снижения рисков необходимо каждые 45 минут делать перерыв, вставать и ходить, пить воду, делать зарядку для глаз. Также Овнанян рекомендовала больше гулять и выбирать пешую ходьбу вместо поездки на общественном транспорте.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что при сидячей работе нужно следить за калориями, так как из-за низкой физической активности есть риск набора лишнего веса. Она посоветовала питаться по меньшей мере три раза в день, а лучше – пять. При этом ужинать следует не позднее чем за 2–4 часа до сна.