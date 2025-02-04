Подать заявление для получения компенсации затрат на дорогу в санаторий можно на mos.ru

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Горожане могут направить заявление на возмещение расходов на дорогу к месту лечения по льготной санаторной путевке от Социального казначейства Москвы с помощью портала mos.ru.

Раньше для этого нужно было обратиться в центры госуслуг "Мои документы". Теперь заявитель может подать заявку, указав основные сведения и прикрепив скан-копии проездных билетов. Данные, подтверждающие личность человека, будут автоматически прикреплены к заявлению из личного кабинета на mos.ru. Это уменьшит количество ошибок и отказов.

"В рамках одного заявления на компенсацию стоимости проезда можно подать сразу несколько, например на себя и ребенка", – рассказала председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.

Она также отметила, что электронный формат подачи заявлений позволит намного быстрее предоставить компенсацию гражданину. Кроме того, это поможет исключить возможность дублирования заявок. По прогнозам Шинкарук, новой услуги воспользуется около 120 тысяч человек.

В свою очередь, заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Логачева уточнила, что срок оказания услуги составят уже не 30 календарных дней, а 5 рабочих.

При этом в этом году гражданам проще направить заявление на получение льготной путевки в санаторий. Прикреплять к заявке медицинскую справку по форме № 070/у больше не потребуется, так как вся информация будет автоматически передана из единой медицинской информационно-аналитической системы после оформления справки в поликлинике. Однако если человек не прикреплен к медучреждению, то добавить скан-копию справки все же нужно будет.

В прошлом году москвичи более 852 миллионов раз воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru. Этот показатель на 11% больше, чем годом ранее. Всего для граждан доступно более 450 услуг и сервисов.

