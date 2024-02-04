В Екатеринбурге от пневмонии умер журналист Эдуард Худяков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Журналист и политолог Эдуард Худяков умер в Екатеринбурге 4 февраля из-за тяжелой пневмонии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на знакомого покойного.

По его словам, сначала Худяков лежал дома под капельницами.

"Потом его перевели в 24-ю больницу, там поместили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Сегодня в 10:05 Эдуарда не стало", – сказал он.

У Худякова остались жена и трое детей.

Известность представитель СМИ получил еще в 90-е годы. В те времена он был специальным корреспондентом "Интерфакса".

Впоследствии Худяков создал информационную службу для регионального телеканала АТН, где внедрял новые профессиональные методы. Он обладал саркастичным нравом и мощной эрудицией, за что его называли одним из самых ярких уральских журналистов своего времени.