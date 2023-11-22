Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Александр Крыжановский

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/theatrepechersk

Актер и театральный режиссер Александр Крыжановский скончался на 67-м году жизни. Об этом его сын сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Он уточнил, что мужчина умер накануне от инфаркта и сопутствующих осложнений. Прощание с артистом пройдет в ближайшие дни в Театре на Печерске, которому Крыжановский, по словам сына, посвятил последние 25 лет своей жизни.

Крыжановский родился 14 октября 1957 года в Киеве. Он окончил актерский факультет КГИТИ имени Карпенко-Карого и режиссерский факультет ГИТИСа.

Артист знаком зрителям по ролям в фильме "Битва за Севастополь", сериалах "Мажор", "Возвращение Мухтара", "Нюхач" и другим работам.