Адвокат предупредил о риске потерять жилье из-за цифровой подписи

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Если электронная цифровая подпись (ЭЦП) окажется в руках третьих лиц, то это может обернуться большими проблемами, вплоть до потери жилья. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на адвоката, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Кирилла Данилова.

При помощи электронной подписи можно заключать договоры, обращаться в госорганы, подавать документы в суд, не выходя при этом из дома. Однако неправомерный доступ и использование ЭЦП представляет серьезный риск.

В частности, при передаче электронной подписи третьим лицам на ее владельца могут оформить кредит либо сделать его руководителем фирмы-"однодневки".

Кроме того, злоумышленники могут продать имущество владельца подписи, а также совершить от его имени прочие действия, которые могут грозить даже уголовной ответственностью.

Чтобы обезопасить себя, необходимо обеспечивать защищенность носителя с ЭЦП. В частности, Данилов посоветовал не использовать один носитель для электронных подписей нескольких людей, не записывать на сам носитель пароль от подписи, контролировать передачу носителя другим людям.

Помимо этого, можно установить самозапрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в Росреестр или МФЦ.

Ранее сообщалось, что электронная подпись может стать обязательной для процедуры получения займов в микрофинансовых организаций (МФО) с 1 октября 2024 года.

При этом оформлять электронную подпись для клиентов будут сами МФО. В Центробанке сообщили, что рассчитывают таким образом повысить защищенность граждан от получения кредитов без их согласия, организации будут защищены от возможных оспариваний фактов заключения договоров.