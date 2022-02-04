Нутрициолог предупредила о риске развития опухолей из-за молока

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Нутрициолог Анна Лысенко рассказала, что употребление молочных продуктов может вызвать рост злокачественных опухолей в организме человека. Об этом сообщает Ura.ru.

Специалист посоветовала максимально отказаться от данного продукта, поскольку вместе с молоком человек употребляет гормоны, которые колят скоту при разведении.

"Это не полезная история. Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных в том числе", – добавила Лысенко.

Нутрициолог предложила заменить молоко животного происхождения на растительное – соевое или кокосовое.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев также посоветовал россиянам отказаться от молока, сославшись на большой объем жира в напитке. Кроме того, он предложил снизить употребление кефира и плавленого сыра.