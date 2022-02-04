Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детсады маткапиталом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Единая Россия" работает над расширением сферы применения материнского капитала, чтобы использовать его для оплаты частных детских садов. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Уже сейчас поддержана инициатива по применению маткапитала на оплату детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями", – цитирует Кузнецову РИА Новости.

Она также упомянула работу над адаптацией детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Решается вопрос обеспечения таких детей жильем.

Ранее сообщалось, что более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом. Кузнецова напомнила, что на этот раз маткапитал проиндексировали по фактической инфляции. Размер выплаты на первого ребенка составит 524 500 рублей, а на второго ребенка – 693 100 рублей.