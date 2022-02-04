В России будут созданы семейные общежития

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Министерство науки и высшего образования поддержало предложение о создании семейных общежитий при университетах. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
По ее словам, в настоящее время около 30% девушек выходят замуж еще студентками. В связи с этим Кузнецова отметила важность создания инфраструктуры поддержки семьи еще внутри вузов.
"Министерство науки поддержало предложение "Единой России", сегодня будут созданы семейные общежития, а также в рамках тех программ, которые реализуются, [осуществят] строительство кампусов, достаточно серьезные средства выделены", – цитирует Кузнецову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Сбербанк на 1% повысил ставки по ипотеке на жилье в готовых новостройках и домах на этапе строительства. Теперь они достигают 10,3%. При этом ставки по отдельным видам жилищного кредитования остались прежними: в частности, ипотека для семей с детьми, как и раньше, стоит 4,7% годовых, а ипотека с господдержкой – 5,8%.
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