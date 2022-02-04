Юрист напомнил о новых табачных штрафах с февраля

Фото: depositphotos/5seconds

С 1 февраля вступили в силу изменения, устанавливающие ответственность за незаконное перемещение по территории России физлицами табачной продукции и изделий, не маркированных акцизными знаками, напомнил юрист Юрий Дахов.

Он уточнил, что ограничения на перемещение накладываются и на перевозки немаркированной табачной продукции Евразийского экономического союза.

"Исключением является перемещение по российской территории физлицами, достигшими 18 лет, табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 (Административного. – Прим. ред.) кодекса", – приводит слова Дахова агентство "Прайм".

Юрист подчеркнул, что при нарушении закона грозит штраф от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции, которая стала предметом административного нарушения.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака россиянам, которые родились после 2014 года. Парламентарий отметил, что ряд европейских стран уже работают над такими нормами. Он также подчеркнул, что количество курящих во всем мире ежегодно увеличивается, а антитабачная компания, как часть глобального рынка, больше напоминает белку в колесе.