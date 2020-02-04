"Не делайте из Сибири снова место ссылки": тюменцы обеспокоены выбором места для карантина

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Эвакуированных из Китая решили поместить на карантин в Тюменскую область, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Узнав новость, часть тюменцев осталась встревожена таким решением, а некоторые выступают открыто против. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Кристина Выскребенцева рассказала Москве 24 о том, что местные просто шокированы.





Кристина Выскребенцева жительница ЯНАО Мы просто в шоке от этой новости! Что значит Тюменская область более подготовлена? Кто ее успел подготовить, по каким параметрам?

Женщина отметила, что в Тюмени учится очень много молодежи со всего Ямала и жители всего округа ездят туда отдыхать. "Конечно, мы опасаемся, что там будет эпицентр эвакуированных граждан", – добавила Кристина. Также она предложила разместить зону для прилетевших из Китая в Москве, так как там более квалифицированные врачи, "чтобы не делать из Сибири снова место ссылки".

Проживающая в Тюмени Алена Пономарева также не рада решению организовать карантинную зону в родном городе.





Алена Пономарева жительница Тюмени Мне не очень нравится инициатива. На мой взгляд, это повышает градус напряженности в городе, а также может быть риском для распространения вируса.

Алена согласна с тем, что зону карантина где-то нужно организовать, но не понимает, почему была выбрана Тюменская область, а не более близкий к Китаю регион. "Почему выбор пал на Тюменскую область, мне непонятно: есть регионы более близкие к Китаю или гораздо более продвинутые в плане оснащенности медицинским оборудованием и квалифицированными врачами", – добавила Алена.

Юлия Русакова, также проживающая в Тюменской области, узнав новость о зоне с карантином, сначала вообще в это не поверила.





Юлия Русакова жительница Тюменской области Подумала, что это очередная неудачная шутка про коронавирус. В голове не укладывалось, что в моем городе могут сделать пункт для карантина.

Юлия добавила, что в этом случае остается надеяться на то, что будут приняты все меры защиты для безопасности местных жителей.

Другой житель Тюмени Александр Калюжный также сомневается в том, что Тюмень оснащена оборудованием и специалистами для приема эвакуированных лучше Москвы. "Плюс в Москве воздушная развязка лучше, дешевле потом будет всех по домам отправить. Так что было бы неплохо уточнить, чем именно наш регион наиболее подготовлен", – рассуждает Александр. При этом он не боится вируса и в целом к решению относится спокойно.

Первый поток россиян из города Ухань отправят на родину в ночь на 5 февраля



При этом вице-премьер Татьяна Голикова уже поспешила успокоить жителей Тюменской области. "Я хочу сказать и успокоить всех, что граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй, – это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина, тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией", – подчеркнула вице-премьер.

Она пояснила, что Россия обязана поместить граждан под карантин на две недели. "Не надо ничего бояться. Это абсолютно здоровые граждане", – подчеркнула она. Вице-премьер отметила, что граждане РФ и других стран во время карантина будут обеспечены всем необходимым. Кроме того, если они имеют хронические заболевания или нуждаются в лекарственных препаратах, им будет оказана необходимая помощь.

Помещение здоровых людей на карантин является вынужденной мерой. Власти Тюменской области обеспечили необходимые противоэпидемические меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора к прибытию в регион людей из китайской провинции Хубэй. Об этом сообщил во вторник журналистам тюменский губернатор Александр Моор.

По сообщениям СМИ, вокруг реабилитационного центра, где будут размещены эвакуированные из Китая, выставлено два периметра ограждения. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая во вторник в Тюмень.

"Наличие отдельно стоящего реабилитационного центра, там выставлено два периметра ограждения, выставлена охрана Росгвардии", – сказала Попова в своем видеообращении, размещенном в телеграм-канале Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса. Она отметила, что в учреждении есть условия для соблюдения режима, дезинфекционная камера. Закуплены игрушки, поставлены телевизоры. "Всем нужно прожить две недели", – добавила Попова.

На сегодняшний день от коронавируса скончались 425 человек, количество заболевших превысило отметку 20 тысяч.

О первых случаях заболевания пневмонией в Китае стало известно в декабре 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV, очагом распространения – город Ухань.

Россия приняла решение эвакуировать своих граждан из зоны эпидемии. Первые автобусы с россиянами уже прибыли в аэропорт города Ухань, оттуда их эвакуируют в Россию в ночь на 5 февраля. Россиян среди заболевших в Ухане нет.

Юлия Шаркова, Наталья Лоскутникова