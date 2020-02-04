Минздрав определил место эвакуации россиян из Китая

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Министерство здравоохранения РФ определило место для эвакуации российских граждан из Китая из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Сергея Краевого.

Он пояснил, что 4 февраля туда направятся сотрудники ведомства, специалисты, врачи-инфекционисты, эпидемиологи и ревматологи. Им предстоит обучить медицинский персонал, который привлекут для проведения карантинных мероприятий в инкубационный период.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что на базе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава РФ организована круглосуточная консультативная помощь для борьбы с этим заболеванием. Краевой пояснил, что специалисты ведомства готовы в любое время проконсультировать всех медицинских работников.

Ранее Глава МИД КНР Ван И заявил, что благодаря усилиям Китая процент смертности от заболевания в стране получается удерживать на уровне 2,1%, что намного ниже, чем при других вспышках инфекционных заболеваний.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи.

По данным на 4 февраля, новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано. Всего на территории страны зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших – граждане Китая, они госпитализированы.