Врачи назвали лучшую меру профилактики рака

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Отказ от курения является лучшей мерой предосторожности против заболевания раком. Об этом заявил глава научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.

"Около 30 процентов всех видов рака связаны с курением", – сказал специалист РИА Новости.

При этом он отметил, что противодействовать развитию рака также можно при разумном питании и достаточном движении.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этого международного дня – повышение уровня информированности о заболевании.

Департамент здравоохранения Москвы ранее сообщил, что в рамках дня борьбы против рака москвичи смогут 9 и 16 февраля пройти комплексные обследования на онкозаболевания.