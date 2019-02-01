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16:00

Москвичи смогут пройти бесплатный скрининг ко Всемирному дню борьбы против рака

медицина

16:00

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Фото: depositphotos/stevanovicigor

В рамках акции ко Всемирному дню борьбы против рака москвичи смогут пройти комплексные обследования на онкозаболевания 2, 9 и 16 февраля. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Прием будут вести онкологи, колопроктологи, эндокринологи, онкологи-маммологи, онкогинекологи, онкоурологи и другие специалисты. Используемые в медицинских организациях современные схемы лекарственной и радиотерапии и хирургические методы обеспечивают результаты лечения, сравнимые с аналогичными показателями в Европе и США.

В 2018 году сотни тысяч москвичей приняли участие в подобных акциях. Так, в программе "Я выбираю здоровое будущее!", направленной на выявление предрасположенности к раку молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин, свое здоровье проверили около 135 тысяч человек.

Кроме того, 2, 9 и 16 февраля горожане смогут проконсультироваться по вопросам раннего выявления злокачественных новообразований кожи в Московском научно-практическом Центре дерматовенерологии и косметологии.

Полный список участвующих в акции медицинских учреждений можно посмотреть здесь

медицина

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