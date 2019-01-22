Пораженный опухолью язык кубанца восстановили из предплечья

Кубанские онкологи не только спасли 54-летнего пациента от рака языка третьей стадии, но и восстановили пораженный орган из ткани предплечья. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.
Изначально мужчина обратился к стоматологу в Приморско-Ахтарске с жалобами на боли в языке и нижнем нёбе. Недуг на протяжении полугода мешал ему говорить и принимать пищу. Выяснялось, что виной всему злокачественная опухоль.
Операция по спасению пациента заняла более шести часов. Ему удалили две трети языка, который тут же восстановили из ткани предплечья. Прежде местным врачам не доводилось работать в условиях, когда рак поразил большую часть языка.
Ранее подмосковным медикам удалось удалить опухоль, вес которой превышал семь килограммов. Она находилось в брюшной полости 59-летнего мужчины и росла в течение шести месяцев.
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