Опухоль весом 7,5 кг удалили врачи в Подмосковье

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Специалисты Домодедовской центральной городской больницы удалили пациенту опухоль весом более 7 килограммов. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.

"Врачи провели успешную операцию по удалению гигантской доброкачественной опухоли брюшной полости у 59-летнего мужчины. Данного веса опухоль достигла за полгода", – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Сейчас мужчина уже идет на поправку, в ближайшие дни его планируют выписать под амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что врачи в Московской области удалили у пациентки 15-килограммовую опухоль. Удаление кистомы яичника провели врачи-онкологи и гинекологи Королевской городской больницы. Опухоль развивалась в течение года.

Кроме того, хирурги института оториноларингологии имени Свержевского в Москве прооперировали пациентку с редкой врожденной опухолью (холестеатомой) височной кости размером 3 на 4 сантиметра. Врачи рассказали, что пациентка обратилась в клинику с диагнозом "образование височной кости справа" после обследования участковым неврологом.