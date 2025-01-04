Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 4 января

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом, местами умеренным, ожидается в столице в субботу, 4 января. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 7 градусов, а в Подмосковье – до минус 10 градусов.

Температура в рождественскую ночь в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, однако уже утром на следующий день в столицу придет оттепель. Значения поднимутся до плюс 6 градусов.

По предварительным данным, в первый рабочий день, 9 января, в Москве также будет положительная температура, осадков не ожидается.