В Москве выявлено 1 967 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтвердились еще 1 967 новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 737 заболевшим. Скончались 68 человек.

Отмечается также, что на ИВЛ в больницах остаются 522 пациента с диагностированным коронавирусом.

За последние 24 часа после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 2 274 пациента. В совокупности COVID-19 в столице перенес 1 877 851 человек.

В России за последние сутки выявили 15 903 новых случая коронавируса. Из них 1 196 (7,5%) были лишены клинических проявлений болезни.