В России выявили 15 903 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 15 903 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб.

Выявлено активно 1 196 (7,5%) эпизодов заражения без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 1 967 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 297, в Московской области – 974, в Челябинской области – 431, в Краснодарском крае – 428.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 570 212 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах – 0 и 0,02% соответственно.

За последние сутки подтверждено 834 смерти от последствий коронавирусной инфекции. За весь период пандемии по России скончались 312 187 человек.

По выздоровлении за последние 24 часа выписали 27 071 пациента. Всего за период пандемии коронавирусом по России переболели 9 575 147 человек.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев накануне заявил, что распространение коронавируса в дальнейшем может перейти в статус сезонной эпидемии, наподобие гриппа.