Помощь бездомным в столице в праздничные дни оказывается круглосуточно

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Помощь бездомным людям в столице оказывается круглосуточно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"У добрых дел не бывает выходных дней. Мы продолжаем оказывать поддержку попавшим в беду людям в прежних объемах. Кроме центра, его филиалов и пунктов оказания срочной социальной помощи, у нас работают пять мобильных пунктов обогрева рядом с площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов", – рассказала директор Центра социальной адаптации имени Глинки Ольга Павличева.
Помощь бездомным гражданам оказывает служба "Социальный патруль". Ее сотрудники выясняют у людей их самочувствие, далее измеряют температуру и выдают антисептики. Сотрудница мобильной службы Елена Быкова рассказала, что благодаря команде "Социального патруля" многие бездомные вернулись к родным.
"Страшно оказаться в чужом городе одному без документов и денег. Таких случаев, к сожалению, очень много. Зимой вовремя не оказанная помощь и вовсе может стоить человеку здоровья и жизни. В алкогольном опьянении легко замерзнуть или получить обморожение. Благодаря нашей службе очень многие бездомные люди живы, здоровы", – рассказала Быкова.
Мария Назарова, которая работает в составе мобильной службы уже более шести лет, рассказала, что при работе с бездомными они сперва интересуются, почему они остались на улице. Она отметила, что при общении они рассказывают о своей службе, в том числе о том, как с помощью них они могут выбраться из сложной ситуации.
"Я обожаю свою работу! Чувствую себя полезной и испытываю радость, когда нашу помощь принимают и человек возвращается к нормальной жизни", – отметила Назарова.
Москвичам напомнили, что оказать помощь бездомному можно, позвонив в службу "Социальный патруль" по телефонам: +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: