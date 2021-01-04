Помощь бездомным в столице в праздничные дни оказывается круглосуточно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помощь бездомным людям в столице оказывается круглосуточно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"У добрых дел не бывает выходных дней. Мы продолжаем оказывать поддержку попавшим в беду людям в прежних объемах. Кроме центра, его филиалов и пунктов оказания срочной социальной помощи, у нас работают пять мобильных пунктов обогрева рядом с площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов", – рассказала директор Центра социальной адаптации имени Глинки Ольга Павличева.

Помощь бездомным гражданам оказывает служба "Социальный патруль". Ее сотрудники выясняют у людей их самочувствие, далее измеряют температуру и выдают антисептики. Сотрудница мобильной службы Елена Быкова рассказала, что благодаря команде "Социального патруля" многие бездомные вернулись к родным.

"Страшно оказаться в чужом городе одному без документов и денег. Таких случаев, к сожалению, очень много. Зимой вовремя не оказанная помощь и вовсе может стоить человеку здоровья и жизни. В алкогольном опьянении легко замерзнуть или получить обморожение. Благодаря нашей службе очень многие бездомные люди живы, здоровы", – рассказала Быкова.

Мария Назарова, которая работает в составе мобильной службы уже более шести лет, рассказала, что при работе с бездомными они сперва интересуются, почему они остались на улице. Она отметила, что при общении они рассказывают о своей службе, в том числе о том, как с помощью них они могут выбраться из сложной ситуации.

"Я обожаю свою работу! Чувствую себя полезной и испытываю радость, когда нашу помощь принимают и человек возвращается к нормальной жизни", – отметила Назарова.

Москвичам напомнили, что оказать помощь бездомному можно, позвонив в службу "Социальный патруль" по телефонам: +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08.

