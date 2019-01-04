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04 января, 22:29

Синоптики рассказали о погоде в первые выходные года

общество погода

04 января, 22:29

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портал Москва 24/Никита Симонов

В ночь с 4 на 5 января в Москве будет облачно с прояснениями. Продолжит идти снегопад, сообщил Гидрометцентр.

Жителей столицы предупредили о гололедице. Также будет слабый ветер и температура до 9 градусов ниже нуля.

С субботу, 5 января, местами продолжит идти небольшой снег. Температура воздуха установится на уровне от 6 до 8 градусов мороза. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, порывы ветра смогут достигать 8 метров в секунду.

В воскресенье, 6 января, погода будет такая же. Температура воздуха понизится максимум до -10 градусов, однако синоптики предупреждают о небольшом повышении атмосферного давления, где-то на 8 миллиметров.

Ранее синоптики сообщили, что высота сугробов к 5 января может побить рекорды. Обильный снегопад привел к тому, что в пятницу высота снежного покрова в столице составила 28 сантиметров. Более 8500 единиц техники убирают снег.

Более 8 тысяч единиц техники расчищают улицы Москвы от снега

общество погода

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