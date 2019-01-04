Синоптики рассказали о погоде в первые выходные года

В ночь с 4 на 5 января в Москве будет облачно с прояснениями. Продолжит идти снегопад, сообщил Гидрометцентр.
Жителей столицы предупредили о гололедице. Также будет слабый ветер и температура до 9 градусов ниже нуля.
С субботу, 5 января, местами продолжит идти небольшой снег. Температура воздуха установится на уровне от 6 до 8 градусов мороза. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, порывы ветра смогут достигать 8 метров в секунду.
В воскресенье, 6 января, погода будет такая же. Температура воздуха понизится максимум до -10 градусов, однако синоптики предупреждают о небольшом повышении атмосферного давления, где-то на 8 миллиметров.
Ранее синоптики сообщили, что высота сугробов к 5 января может побить рекорды. Обильный снегопад привел к тому, что в пятницу высота снежного покрова в столице составила 28 сантиметров. Более 8500 единиц техники убирают снег.
Более 8 тысяч единиц техники расчищают улицы Москвы от снега
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.