Более 8,5 тысячи единиц техники убирают снег в Москве

В уборке московских улиц задействованы более 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Помимо механизированных работ проводится ручная уборка снега, противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Особое внимание уделено очистке от снега кровель.
По информации Бирюкова, с начала января в городе выпало 8 сантиметров снега, в четверг и к утру пятницы ожидается еще 5 сантиметров.
Ранее столичные власти призвали горожан обращаться на горячую линию и портал "Наш город" по вопросам уборки снега и применения реагентов на улицах. Горожане могут позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77. А о неравномерном применении реагентов и неубранном снеге можно сообщить на портале "Наш город".
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