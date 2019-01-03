Более 8,5 тысячи единиц техники убирают снег в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В уборке московских улиц задействованы более 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Помимо механизированных работ проводится ручная уборка снега, противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Особое внимание уделено очистке от снега кровель.

По информации Бирюкова, с начала января в городе выпало 8 сантиметров снега, в четверг и к утру пятницы ожидается еще 5 сантиметров.

Ранее столичные власти призвали горожан обращаться на горячую линию и портал "Наш город" по вопросам уборки снега и применения реагентов на улицах. Горожане могут позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77. А о неравномерном применении реагентов и неубранном снеге можно сообщить на портале "Наш город".