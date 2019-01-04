Рождественские морозы придут в Москву

В ближайшие сутки погода в столичном регионе практически не изменится, но температура воздуха начнет постепенно падать. К концу недели снегопад прекратится, и ему на смену в город придут рождественские морозы.
"Надо сказать, что в ближайшие сутки, 5 января, в Москве характер погоды изменится мало, но морозы начнут постепенно усиливаться, и в течение ближайших суток надо рассчитывать на понижение температуры до -6...-8 градусов", – рассказала телеканалу Москва 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Под утро 7 января температура может упасть до -15...-20 градусов, а в дневные часы она поднимется не выше -9...-14. Также всю следующую неделю будет морозно. Небо будет затянуто тучами, возможен снег.
Также метеорологи отмечают, что высота сугробов к 5 января может побить рекорды. Обильный снегопад привел к тому, что в пятницу высота снежного покрова в Москве составила 28 сантиметров.
В настоящий момент в уборке московских улиц задействованы более 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники. Помимо механизированных работ проводится ручная уборка снега, противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Особое внимание уделено очистке от снега кровель.
Ранее столичные власти призвали горожан обращаться на горячую линию и портал "Наш город" по вопросам уборки снега и применения реагентов на улицах.
Сугробы в столице могут вырасти до рекордных значений
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