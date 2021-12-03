Британский колледж акушеров раскритиковали за отказ от использования слова "женщина"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Великобритании раскритиковали Королевский колледж акушеров и гинекологов за отказ от использования слов "женщина" и "мать". Об этом сообщает The Telegraph.

Колледж опубликовал руководство по организации безопасного сна новорожденных. Однако слова "мать" и "женщина" заменили другим термином.

"Люди, находящиеся в послеродовой период в больнице, должны иметь под рукой кнопку вызова медсестры <…> и прикроватную люльку для ребенка", – говорится в тексте.

На колледж обрушилась масса критики от пользователей соцсетей. В результате исполнительный директор организации Гилл Уолтон принес официальное извинение.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали рождественскую елку на Трафальгарской площади в Лондоне, которая считается главным праздничным деревом в Британии. По данным издания, дерево, подаренное Норвегией по давней традиции, привлекло внимание общественности из-за недостатка веток.

